ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌

ಕೀವ್‌: ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಯ ನಿರಂತರ ಶೆಲ್‌ದಾಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂರೋಪ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಝಪೊರಿಝ್ಯಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಕ್ರೇನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಿಮಿಟ್ರೊ ಕುಲೆಬಾ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಝಪೊರಿಝ್ಯಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯೂರೋಪ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರೆ 'ಚರ್ನೋಬಿಲ್‌ ದುರಂತ'ಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಪಡೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪಡೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಡಿಮಿಟ್ರೊ ಕುಲೆಬಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022