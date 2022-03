ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಹಾರ್ಕಿವ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಸಾವು

ಕೀವ್: ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಹಾರ್ಕಿವ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 112 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಕಿವ್ ಮೇಯರ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಕಿವ್‌ ನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತದ ಕಟ್ಟಡ ಫ್ರೀಡಮ್‌ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೀನ್‌ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗ್ಯಾನಗೌಡರ್‌ ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನವೀನ್ ಸಾವಿಗೆ ಡಚ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಬರ್ಗ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We're facing uncertain times, it's horrible what's happening in Ukraine. We're looking to it closely with India for a mature solution through diplomacy. We regret about Indian students & victim who lost his life, our condolences to the family:Dutch Ambassador to India Marten Berg pic.twitter.com/1oZjAC11r8

