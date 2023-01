36 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 14 ಆಸನಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ: ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ

ಲಂಡನ್: ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಲೀಡ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಬಳಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಡ್ಸ್‌ನ ರುಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರಿಷಿ ಸುನಕ್ 14 ಆಸನಗಳಿರುವ ಆರ್‌ಎಎಫ್ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘Air Force for one? Rishi Sunak is slammed for using RAF jet to travel from London to Leeds’ | Daily Mail Online https://t.co/rsC2fqJlrV

— Sangita Myska (@SangitaMyska) January 10, 2023