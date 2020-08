ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೊ ಆ್ಯಪ್‌ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US President Donald Trump issues executive order to address the 'threat' posed by TikTok, saying that beginning in 45 days, any transaction subject to US jurisdiction with ByteDance is prohibited: Reuters

