ಚೀನಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕೋವಿಡ್ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು, ಜನವರಿ 8ರಿಂದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದ ಚೀನಾ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಅಮೆರಿಕ ಸಹ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

US imposes new restrictions, travellers from China to show negative Covid-19 tests before flight

