ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆ ಕಾಬೂಲ್‌ನಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೇರೆ ಮೀರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಂದಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೃಶ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಧರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕೊನೆಯ ವಿಮಾನ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಈ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Taliban hanging someone from a helicopter in Kandahar pic.twitter.com/TwCkVzUrnL

— Old Holborn® (@Holbornlolz) August 30, 2021