ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್‌- ಮಸುಕಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದ ಕಿಟಕಿ

ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್‌ನ ಹಲವಾರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನು, ಲೇಖಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಡಗ್ಲಾಸ್ ಚಾದ್ವಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು. ಚಾದ್ವಿಕ್ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಹಿರಿಮೆ ಅವರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಕಥಾನಿರೂಪಣೆಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸೋತಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಎಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಡಲೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಡಗ್ಲಾಸ್ ಚಾದ್ವಿಕ್. ‘Out of time out of space’ ಎಂಬ ಆನೆಗಳ ಕುರಿತ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಚಾದ್ವಿಕ್ ಮುದುಮಲೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆನೆಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಲೇಖಕನಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ನೆರವಾಗಲಾರದು.