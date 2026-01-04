ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ವೈಚಾರಿಕತೆ ಪಸರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಟ್ಟ!

ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 0:48 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 0:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RaichurScience centre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT