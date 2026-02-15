ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗುಟ್ಕಾ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಳಕಿಗೆ…

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಎಸ್‌.ಎಂ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:13 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:13 IST
ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್‌ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ. ಪುಸ್ತಕ ಗೂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಗೂಡಿಗೆ ನಾವು ಪೋಷಕರು ಚಿರಋಣಿಗಳು.
– ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಪೋಷಕಿ
ಹ್ಯಾಳ್ಯಾ ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣದ ಪುಸ್ತಕ ಗೂಡು

ಪುಸ್ತಕಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಓದುಗರು
