ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರರ ಓದಿನ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ 'ಓದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ'

ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:30 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರರು ಓದಿನ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಬಳಗವಿದು. ಆರು ಜನ ಯುವಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಬಳಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಓದು, ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ...
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು

Kannada literatureliterature

