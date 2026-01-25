ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಮನವಾಡಿಯ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ: ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದವರ ಸುಂದರ ಬದುಕು ಇದು

ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:31 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:31 IST
ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರವಲಯದ ಬಾಮನವಾಡಿಯ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ    ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ
ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರು   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ
ಅಜ್ಜಿ...ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?  ಚಿತ್ರಗಳು: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ
ಆಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ
ವಿಜಯ ಮೋರೆ
