ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
Homeart culture article features
ಗಾಂಧಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಹೂಗಳು: ತುರುವನೂರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 0:08 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 0:08 IST
ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ
ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ
ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸ್ತೂಪ
ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದತ್ತ
ChitradurgaMahatma Gandi

