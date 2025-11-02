ದೀಪ್ತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಅವರ ಕವನ: ಒಂದು ಭೇಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ..

<p>ನೂರು ನೋಟಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿ<br>ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳುಗಳ <br>ಹೆಣೆದು<br>ನಾವಿಬ್ಬರು <br> ಸಂಧಿಸುವುದು<br>ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ…</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ವಿದಾಯದ<br>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ <br>ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು<br>ಮುಂದೆ?</p>.<p>ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರುದಾರಿಯೊಂದರ <br>ಸಲುವಾಗಿ <br>ಆಗಸವ ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ<br>ಸುತ್ತುವರೆದ ಕಗ್ಗತ್ತಲ <br>ಸೀಳಿ ಬರುವ <br> ನಕ್ಷತ್ರದ<br>ಮೈ ತುಂಬಾ<br>ಬರೀ ಗಾಯದ<br>ಗುರುತು</p>.<p>ಏನು ಹೇಳಲಿ<br> ಅವನಿಗೆ <br>ಜಾತಿ ಬೇಲಿಗಳು<br>ರಣ ರಕ್ಕಸರಂತೆ<br>ದಶದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ<br>ನವಿರಿನ ನೆತ್ತರ ಹೀರುವುದನ್ನು?<br>ಧರ್ಮದ ಕಂದರಗಳಲಿ<br>ಒಲವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು<br>ಹೂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು?<br>ಗಡಿ ಮೀರಿ ಹಾರುವ<br>ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೆತ್ತಿಯ<br>ಬಿಡದೇ ಚುಚ್ಚುವುದನ್ನು?</p>.<p>ಶೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರೌದ್ರವೀಣೆ<br>ಎದ್ದ ವಿಪ್ಲವಗಳು<br>ಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ <br>ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳುವಾಗ<br>ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ<br>ಒಂದಾಗದ<br>ಭಯ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ</p>.<p>ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲಿ?</p>.<p>ನಟ್ಟ ನಡು ಹಗಲಲ್ಲಿ<br>ಯುದ್ಧಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತವೆ<br>ಕನಸುಗಳು ಕೊಳೆತ ದೇಹಗಳಾಗಿ<br>ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ<br>ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದ ಸೂರು<br>ಎದ್ದ ಧೂಳಿನ ಜಾಡು<br>ಜಗದ ದಾರಿಗಳ ಮುಚ್ಚಿ<br>ಗಹಗಹಿಸುವಾಗ<br>“ಓಡು, ಹಿಡಿ, ಕೊಲ್ಲು”<br>ಮುಗಿಲು ನೆತ್ತಿಯ <br>ಆಚೆಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ….</p>.<p>ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ<br>ನೈತಿಕ ಅನೈತಿಕದ <br>ಮಾತುಗಳು<br>ಮುಗಿಬಿದ್ದು<br>ಮನದ<br>ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ</p>.<p>ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅವನಿಗೆ<br>ಎಲ್ಲಿ? ಏನು? ಎತ್ತ?<br>ಮತ್ತು…..</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕು ಹೊರಡುವಾಗಲೂ<br>ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು<br>ಮುಂದೆ?<br>ನಾನು ಮೈ ಚಾಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ<br>ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ<br>ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತೇನೆ..<br>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡಗಳು<br>ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ದಟ್ಟ ಮುಗಿಲ<br>ಓಟಗಳು<br>ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಯಾರನ್ನೋ<br>ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಂತೆ <br>ಕಾಣುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು <br>ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ..</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>