ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture poetry
ADVERTISEMENT

ದೀಪ್ತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಅವರ ಕವನ: ಒಂದು ಭೇಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ | ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಕವನ:
ದೀಪ್ತಿ ಭದ್ರಾವತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:32 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KannadaPoem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT