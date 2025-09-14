ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕವಿತೆ: ರಣ ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಮೊಲ...!

<p><strong>1</strong><br>ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದವು<br>ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಟರಾಶಿಗಳು!<br>ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡವು<br>ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಆಗಸದಲಿ<br>ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಿ<br>ಒಡೆಯನ ಹೆಣದ ಮುಂದೆ<br>ಅದುರುತಿರಲು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೀಪ!</p>.<p><strong>2</strong><br>ಹೂಡಿತ್ತು ಸಂಚು ದುರ್ವಿಧಿ<br>ನೀತಿಗೆಟ್ಟವರ ಪಡಸಾಲೆಯಲಿ!<br>ಆ ವಿಷ ಗಳಿಗೆಯಲಿ<br>ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು<br>ಸಮಯಸಾಧಕ ರಣಹದ್ದು!<br>ಅಳುತ್ತಿತ್ತು ಹಸುಳೆ ಮೊಲ<br>ಜೇಡಗಟ್ಟಿದ ಮೂಲೆಯಲಿ<br>ರಣಮೌನ ಸೀಳಿ!</p>.<p><strong>3</strong><br>ರಭಸದಿ ಸೊಕ್ಕಿನ ಹದ್ದು<br>ಹಾರಿ ಹಾರಿ, ದಾಟಿ ದಾಟಿ ಸರಹದ್ದು<br>ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು <br>ಉರಿಮುಖದ ಕೆಂಗಣ್ಣು<br>ಕೆಂಪು ಮೂತಿಯನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ<br>ಬೀಸುತ್ತಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳನು <br>ನೆಲಕ್ಕಂಟಿಸಿ ನೆರಳನು<br>ಸೀಳುತ್ತಾ ಕಡು ದಟ್ಟ ಕಾಡನು!</p>.<p><strong>4</strong><br>ಬೆದರಿತು ಅದುರಿತು<br>ನರಳಿತು ಸಣ್ಣನೇ<br>ಹಸುಳೆ ಒಂಟಿ ಮೊಲ<br>ರಣಹದ್ದು ಬರುವ ರಭಸಕೆ!<br>ಕಳಚಿಬಿತ್ತು ಆಗಸ<br>ಕವಚಿತು ಕಗ್ಗತ್ತಲು<br>ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ<br>ತೆರೆಯಿತು ರೌರವ ನರಕದ<br>ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು!</p>.<p><strong>5</strong><br>ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ<br>ಕಾಡ ಹೂವಾಗಿ!<br>ಧೇನಿಸಿತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ<br>ಈಡಾಗದಿರಲಿ<br>ತನ್ನ ರಕ್ತಮಾಂಸ ರಣಹದ್ದಿಗೆ!</p><p><br>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>