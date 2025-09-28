ದೊಡ್ಡಿ ಶೇಖರ ಅವರ ಕವಿತೆ: ಕೋಟೆಯೊಡೆದು ಬರಿದಾಗಲಿ

<p>ಶುಗರಿದ್ದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮೊಳೆಯದೆ<br>ನೆವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಕು<br>ಹಾದಿಯ ಎಡಗುಕಲ್ಲು<br>ಬಾಗಿಲ ಹೊಸ್ತಿಲು<br>ಮುರಿವ ಸೌದೆಯ ಸಿವರು<br>ನವೆಯ ಕರೆವ ತನ್ನುಗುರು<br>ಏನಾದರೂ ಗಾಯದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದಂತೆ</p>.<p>ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವುತ ನೋವ ಮರ್ಮವ<br />ತಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಕು<br />ಮಾತಿನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕುಕ್ಕರಿಸಿದರೆ<br />ಆಡುತ್ತಲೇ ನೆನಪ ಹಕ್ಕಳೆ ಹರಿದರೆ<br />ನಗುವೂ ಮುಳ್ಳ ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ<br />ಒಲ್ಲದ ಓರೆಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ<br />ಪಸೆಯಾಡುವುದು ನೋವ ಗಾಯ<br />ರಸಿಕೆಯೆಂಬುದು ತುಂಬುದು ಎದೆಯ</p>.<p>ಎಚ್ಚರ ಸತ್ತಿದ್ದು ಒಳಗೋ ಹೊರಗೋ<br />ಚಚ್ಚರದರಿವು ಬೇಗುದಿ ಆರದ ಕಿಡಿ<br />ತಿಳಿವು ತಗ್ಗಾದ ನೆಲದ ನೀರು<br />ಯಾವ ಕೋಳಿಯ ಕಾಲೂ<br />ಕಲಕಿದರೆ ಬಗ್ಗಡದ ಮನೆ<br />ನೋವ ಕನ್ನಡಿ ಸಿಡಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ<br />ತೂರುವ ಕೃಪಾ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ<br />ನೀರಗುಳ್ಳೆಯ ಮನಸು ಒಡೆಯುವುದಾದರೂ ಯಾವಾಗ<br />ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆರಳೇ ಮುಟ್ಟಾಡು ಗುಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ<br />ತನಗೆ ತಾನೇ ಕೋಟೆಯೊಡೆದು ಬರಿದು ಬರಿದಾಗಲಿ<br />ದೂರಿನ ದೊರೆ ಮರಣಿಸಲಿ<br />ಪಟಾಕಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಕೊಡದೆ ಕುಣಿಯದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>