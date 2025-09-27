ಚುರುಮುರಿ: ವೆ‘ಪನ್’ ಪೂಜೆ!

<p>‘ಆಯುಧಪೂಜೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಐತೆ... ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಗೈತೆ ತಯಾರಿ?’ ಕೇಳಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮನೇಲಿ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ್ಲೂ ಕುಡ್ಲು, ಹಾರೆ, ಕತ್ರಿ, ಚಾಕು ಇದ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟೇ ಆಯುಧಪೂಜೆ ಮಾಡಾದು?’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ! ಚಾಕು, ಕತ್ರಿ ಇಡೋ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು... ಈಗೇನಿದ್ರೂ ಮಚ್ಚು, ಲಾಂಗು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲ ಕಣ್ಲಾ’.</p>.<p>‘ಏ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ನಿನ್ ಎಂಡ್ರು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ, ಸೌಟು, ಡಬರೀನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ?’ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>‘ಅವೆಲ್ಲಾ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೃಹಸ್ಥರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊರಕೆ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೇನೂ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ ಎಂಡ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ವಾ?’ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಮೀ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಮನೇಲಿ ಬಂದೂಕು, ಬಾಂಬು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ’.</p>.<p>‘ಅದೂ ನಿಜನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ವೆಪನ್ನು ಪೆನ್ನೂ ಆಗ್ಬಹುದಿತ್ತು, ಗನ್ನೂ ಆಗ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ ‘ಪನ್’ಆಗಿ ನಗೆಪಾಟಲಾಗೋಗಿದೆ...’</p>.<p>‘ಅಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಯುಧ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳೂ ಆಯುಧ ಆಗವಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ಬುರುಡೆ ಕಣ್ಲಾ ಬುರುಡೆ. ದಧೀಚಿ ಬೆನ್ಮೂಳೆ ತರ ಕೆಲವರು ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಮೂಳೆನೆಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾವ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿಪಡು’.</p>.<p>‘ಸತ್ ಮೇಲ್ ಯಾಕ್ಲಾ? ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಉದ್ದ ತುಂಡವಾಗಿ, ಚೂಪು ಮೊಂಡವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋ ಆಯುಧ ನಮ್ ರಾಜಕೀಯದೋರ ತವ ಐತಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾದ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋದು?’</p>.<p>‘ನಾಲಗೆ ಕಣ್ಲಾ ನಾಲಿಗೆ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹೌದೆಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>