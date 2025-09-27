ರಾಹುಲ್‌ ಶತಕ ಸೊಬಗು: ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (ಅಜೇಯ 176) ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (100) ಅವರ ಶತಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 1–0ಯಿಂದ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 226 ರನ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ಪಡೆಯು ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 413 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (5) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಗ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಾಯಕ ಜುರೇಲ್ (56) ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 78 ರನ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೊರಿ ರೊಚಿಚಿಯೊಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದರು. ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜುರೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 115 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡಿದ ರಾಹುಲ್ 136 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ 74 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ದೋಚಿದರು. ಜುರೇಲ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಔಟಾಗದೇ 16) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚಹಾ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 92.7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 420. ಭಾರತ ಎ: 52.5 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 194. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 46.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 185. ಭಾರತ ಎ: 91.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 413 (ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 100, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಔಟಾಗದೇ 176, ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ 56, ಟಾಡ್ ಮುರ್ಫಿ 114ಕ್ಕೆ3, ಕೊರಿ ರೊಚಿಚಿಯೊಲಿ 84ಕ್ಕೆ2).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>