ಕವನ: ಕಾಲದ ಹೊಣೆ

<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ</p>.<p>ಇವೆರಡರ ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ </p>.<p>ತೇಲಿ ಹೋಗುವ ಚಳಿ</p>.<p>ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹವಾಮಾನದ</p>.<p>ವೈಪರೀತ್ಯದ ನಡುವೆ ಬೀಸುವ ಹೊಸ ಗಾಳಿ</p>.<p><br />ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ</p>.<p>ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ</p>.<p>ರೂಢಿಯಂತೆ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸವಷ್ಟೆ ಕೈಗಳಿಗೆ</p>.<p>ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಮೊಳೆಕೆಯೊಡೆಯವ ಬೀಜ</p>.<p>ಫಸಲಿನ ಹೊಣೆ ಕಾಲದ ಕರುಣೆ</p>.<p><br />ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಈಗಿನವರು</p>.<p>ಈಗಿದ್ದನ್ನು ಆಗಿನವರು</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಇವರು, ಇವರಿಗೆ</p>.<p>ಅವರು</p>.<p>ಕರುಬುವುದು ಕೊಂಡಾಡುವುದು</p>.<p>ಹಿಂಜುವುದು ಹಳಿಯುವುದು</p>.<p>ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲವನ್ನು</p>.<p>ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ.</p>.<p><br />ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲಿನ ಧಿರಿಸಿಗೆ </p>.<p>'ಸಿವನೇ ಇದೇನ್ ಕಾಲನಪ್ಪ! ' ಅಂತ</p>.<p>ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುವ ಅಜ್ಜಿ </p>.<p>'ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ! 'ಅನ್ನುತ್ತಾ</p>.<p>ಚೂಡಿದಾರ್ ಕೋಸುತ್ತಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>'ಇದರಷ್ಟು ಕಂಪರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ' ವೆನ್ನುತ್ತಾ </p>.<p>ಅವಳಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು</p>.<p>ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p><br />ಪಾರಿವಾಳ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತು ತರುವ </p>.<p>ಬರಿಗಾಲಿನ ನಡೆಯುವ ಕಾಲದ ಕರುಣಾಜನಕ </p>.<p>ವ್ಯಥೆಯ ಉಪದೇಶ ಅವಳತ್ತೆಗೆ ಸರಾಗ </p>.<p> ಎ ಸಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಂತೇ</p>.<p>ಮೊಬೈಲು ಕುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅದೇ ಕತೆಯನ್ನು</p>.<p> ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ</p>.<p>ಸೊಸೆ ಬರಿದೇ ಹ್ಮೂಂ ಗುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ </p>.<p>ಒಂದೇ ಮಡಕೆಯ ಅನ್ನ ಉಂಡು</p>.<p>ಅಪರಿಚಿತ ಭಾವವೊಂದನ್ನ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡೇ</p>.<p>ಹಗಲು ಸವೆಯುತ್ತದೆ; ಇರಳು ನವೆಯುತ್ತದೆ</p>.<p> ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಭಾವಗೀತೆಯೊಂದು</p>.<p>ಬದುಕ ಸಹ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಗೀಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ</p>.<p>ಅವರ ಮನಸು ಇವರೊಳಗೆ</p>.<p>ಇವರದ್ದು ಅವರೊಳಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ</p>.<p>ಕನಲಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ..? ತೊಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು</p>.<p>ಜಗತ್ತಿಗೇ ಒಂದೇ ಧಿರಿಸು . </p>.<p><br />ಅದಲು ಬದಲಾಗುವುದು</p>.<p>ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಯ ಹೊರಳು</p>.<p>ಯಾವ ಜಾವದ ನಿದ್ರೆ </p>.<p>ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ</p>.<p>ಬೆಳಕು ತೊಡಿಸ ಬಹುದು?!</p>.<p>***</p>