ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS: ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:29 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:29 IST
ಯಶ್‌ ದಂಪತಿ

ಯಶ್‌ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಅಂಬರೀಶ್‌ ದಂಪತಿ

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಅಂಬರೀಶ್‌ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ದಂಪತಿ

ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ದಂಪತಿ

ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

