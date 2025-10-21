<p><strong>ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ:</strong> ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ (102ಕ್ಕೆ 7) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 333 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. </p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 259 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ 74 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾದ್ ಶಕೀಲ್ 66 ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ 45 ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಂಚ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 54 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ (32) ಮತ್ತು ರೆಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (14) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (ಔಟಾಗದೇ 68) ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ (55) ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 113 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು 65 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 185 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಸಿಫ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಅವರು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. 15 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 38 ವರ್ಷದ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಟೋನಿ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</strong>: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 113.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 333 (ಸಾದ್ ಶಕೀಲ್ 66, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ 45; ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ 102ಕ್ಕೆ 7). ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 65 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 185 (ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ 32, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 68, ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ 55; ಆಸಿಫ್ ಆಫ್ರಿದಿ 24ಕ್ಕೆ 2). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>