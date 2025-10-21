<p><strong>ನೋವಿಸಾಡ್ (ಸರ್ಬಿಯಾ)</strong>: ಭಾರತದ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಮೋರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ, ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಇತರ ಮೂವರು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p>21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೋರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6–2ರಿಂದ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಡೆನಿಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಿಹೈ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. 16ರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆನೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ಬಿ ಅವರನ್ನು 9–1ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>67 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3–8ರಿಂದ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ನ ಫರೈಮ್ ಮುಸ್ತಾಫಾಯೆವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಅನಿಲ್ (72 ಕೆ.ಜಿ.) ಅವರು 1–6ರಿಂದ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಟರ್ಟೆರ್ಯಾನ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. </p>.<p>97 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ಅರ್ಷಕ್ ಗೆಘಮ್ಯಾನ್ ಅವರು 9–0ಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>