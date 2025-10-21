ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

Deepavali 2025 | ಕುಂಬಾರರ ಬಾಳು ಬೆಳಗದ ದೀಪಾವಳಿ

ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಐದು ಹಣತೆಗಳು ₹10ರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣತೆ ₹5ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು
gadagaDeepavali

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT