<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿನಯ್ ಎಸ್. ಮಾದಯ್ಯ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುಪ್ಪಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ರೇಸ್ ಟು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಅವರು, 1151–1650 ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರೊ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ, 3.803 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ರ್ಯಾಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಹಿಮಾದ ಗೀತಾಲತಾ ರೈ (2ನಿ.42.217ಸೆ.) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p>.<p>ಈ ರ್ಯಾಲಿಯು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 31 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>