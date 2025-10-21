ಯುಎಸ್‌ ಓಪನ್‌ ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌: ಅಭಯ್‌ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ರಮಿತ್ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭಯ್ ಅವರು 16ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3–2ರಿಂದ (11–8, 4–11, 4–11, 11–6, 11–5) ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಶೆರ್ಬಿನಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>62 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಶೆರ್ಬಿನಿ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತರು. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಭಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೋಲ್ ಮಾಕಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ರಮಿತ್ ಅವರು 3–0ಯಿಂದ (5–11, 9–11, 7–11) ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೌಲ್ ಕಾಲ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>