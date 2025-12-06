INDvsSA: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಡಿ ಕಾಕ್; ಸಚಿನ್, ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರು ಹೊಸ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರೆ, ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ 23ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.</p><p>89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ:</strong> ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಅವರು 23 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ 85 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ರಿಕಿ ಪಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ ಸಂಗಾಕಾರ ಅವರು 6 ಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅರ್ಧ ಶತಕದಿಂದ ಶತಕ..:</strong> ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಶತಕವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರನ್ನು ಡಿ ಕಾಕ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಅವರು ಶೇ 41.40 ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಶತಕವನ್ನಾಗಿದರೆ, ಡಿ ಕಾಕ್ ಶೇ 41.81 ಬಾರಿ ಶತಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ:</strong> ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ 7 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಯುಎಇ), ಸಯಿದ್ ಅನ್ವರ್ (ಯುಎಇ), ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (ಭಾರತ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್:</strong> ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎದುರಾಳಿಯ ಎದುರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಅವರು 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ದ 6 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 6 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರ ಸಂಗಾಕಾರ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡಿ ಕಾಕ್ ಮುರಿದರು. </p>.<p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್:</strong> ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಒಟ್ಟು 23 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರ ಸಂಗಾಕಾರ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. </p>.Ind vs SA: ಎರಡು ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಲು ರಾಹುಲ್ರ ತಂತ್ರವೇ ಕಾರಣ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>