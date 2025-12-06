ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Ind vs SA: ಎರಡು ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಲು ರಾಹುಲ್‌ರ ತಂತ್ರವೇ ಕಾರಣ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:06 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA | ಕೊನೆಗೂ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
IND vs SA | ಕೊನೆಗೂ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಕಿಂಗ್: ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ?
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಕಿಂಗ್: ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ?
CricketInd vs SA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT