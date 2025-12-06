ಚುರುಮುರಿ: ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಾ ಅಣ್ತಮ್ಮ!

<p>‘ಹಾವಾದ್ರೂ ಮುತ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾ, ಚೇಳಾದ್ರೂ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾ, ಹೊಟ್ಟೆಯುಣ್ಣಾಗೋ ನಗು ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡ್ಬಾರ್ದಾ, ನಾಕಾರು ಜ್ವರ ಬಂದು ಡಾಕ್ರ್ಗೆ ನಾಕು ಕಾಸಾಗ್ಬಾರ್ದಾ?’ ಗುನುಗಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ!</p>.<p>‘ಏನ್ಲಾ ಇದು? ವತ್ತಾರೇನೆ ಜನಪದ ಗೀತೇನೆ ತಿರುಚಿ ಹಿಂಡಿ ಕಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ ಬದ್ಲು ಕಬ್ಬಿನಾಲು ಸುರುಸ್ತಿದೀಯ?’ ಕೇಳಿದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಂಗೇ ಕಣ್ಲಾ? ದ್ವೇಷ ಬಾಸಣ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ ಅಂಗಾ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸೀಟಿ, ಯತ್ನಾಳು, ಅನಂತು ಇವರ ಕತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಗಪ್ಪ?’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಾ ಠುಸ್ಸೇ! ಪ್ರತಾಪು ಮತಾಪು, ಪ್ರದೀಪ ಕಿಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ದೀಪ...’</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲಾ, ರಾಜಕೀಯದೋರ್ ಭಾಸಣ ಅಂದ್ರೇ ಬೈಗುಳ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಜೋಗುಳನೇನ್ಲಾ? ಬಯ್ಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂತಿಗೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನೋರು ಏನ್ ಗೀಗೀ ಪದ ಹಾಡುಸ್ತಾರೇನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ಅಂಗಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಪತ್ ಬಂದು ಚಾಪೇಲಿ ಸುತ್ಕಂಡ್ ಓಗಾ ಅಂತ ಬಯ್ಯೋ ಅಂಗಿಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಉಹುಂ! ‘ಸಂಪತ್ ಬಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದೋರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಓಗ’ ಅಂತ ಯೋಳ್ಬಹುದು?’</p>.<p>‘ಊ! ಶಾಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಯೋ ತರ ನುಡಿದರೆ ಬೆಣ್ಣೇಲಿ ಕೂದ್ಲು ತೆಗ್ದಂಗಿರಬೇಕು. ಬಂಡೆಯ ಲಾವಾರಸ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕವಾಗಬೇಕು, ಟಗರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಿದರೂ ಚುಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಿರಬೇಕು’.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಾ, ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕರ್ಚೀಪ್ ಹಿಡಿಯ, ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನು’.</p>.<p>‘ಆದ್ರೂ ಉಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಉಕ್ಕಂಡೇ ಬಂದಿರೋ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಕಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಆಯ್ತದೆ. ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕೋಳಿಸಾರು, ಕುರಿಪಲ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು... ಅದು ಅವಾಗ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಅಂತದೆ. ಬ್ರದರ್ ಭಾವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು, ಲಾಯರ್ ಯಾಕ್ಲಾ ಬೇಕು?’</p>.<p>‘ಹೌದೌದು! ಚುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಾ ಅಣ್ತಮ್ಮ’ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಗಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>