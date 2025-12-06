<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ‘ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ತಂಡದ ಈಶಾ ಓಝಾ ಹಾಗೂ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ತಿಪಾಚಾ ಪುತ್ತವಾಂಗ್ ಸಹ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಫಾಲಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 87 ರನ್ (78 ಎಸೆತ, 4x7, 6x2) ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಓಝಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ‘ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪುತ್ತವಾಂಗ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ (15) ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಿಮೊನ್ ಹಾರ್ಮರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>