Davis Cup 2026: ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ವಿಶ್ವ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎಲ್) ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1970, 1985, 2013, 2014 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು<br>ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>'ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಎದುರಿನ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 33ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ (1966, 1974 ಮತ್ತು 1987) ಫೈನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತಲುಪಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. </p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ಮತ್ತು 8ರಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಆಡಲಿದೆ.</p>