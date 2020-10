ಮಹೀಂದ್ರ 'ಥಾರ್‌ 2020' ಬಿಡುಗಡೆ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹9.8 ಲಕ್ಷ

ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಎಸ್‌ಯುವಿ 'ಥಾರ್‌ 2020' ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಜನರೇಷನ್‌ ಥಾರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಹೊರತಾಗಿ, ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು‌.

ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್‌ ಎಎಕ್ಸ್‌ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹9.8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12.2 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌' ಮಾದರಿಯ ಹಾರ್ಡ್‌–ಟಾಪ್‌ ಕನ್‌ವರ್ಟಿಬಲ್‌ ಥಾರ್‌ಗೆ ₹12.49 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್‌ ಮಾದರಿಗೆ ₹12.95 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಥಾರ್‌ ಮೊದಲ ಯೂನಿಟ್‌ನ್ನು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ₹1.10 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಆಕಾಶ್ ಮಿಂದ ಎಂಬುವವರು ಮೊದಲ ಥಾರ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಾರ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ವಾಹನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಥಾರ್‌ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಸ್ಪೀಡ್‌ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಮತ್ತು ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

The wait is over!

Book #TheAllNewThar today and gear up to #ExploreTheImpossible

Link: https://t.co/A7rYBLwkNK#MahindraThar pic.twitter.com/6uYileTGNP

— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) October 2, 2020