ನವದೆಹಲಿ: ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್‌ 411' ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹2.03 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.

ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಎಲ್‌ಎಸ್‌–410 ಎಂಜಿನ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್‌' ಚಾಸಿಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್‌ 411 ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಬೈಕ್‌ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ₹2,03,085ರಿಂದ ₹2,08,593ರ ವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್‌ ಹಾಗೂ ಏಷಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

The Royal Enfield Scram 411 is made for the ‘switch’ - a motorcycle that calls unpredictability its playground. Engage Scram Mode!

