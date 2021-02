ಮಾನಸ ವಾರಣಾಸಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ-2020: ಯಾರು ಈ ಸುಂದರಿ?

ಮುಂಬೈ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 10ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ-2020 ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ವಾರಣಾಸಿ ಅವರು ʼಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ-2020ʼ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸುಂದರಿ ಮಾನಸ, ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು 14 ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣದ ಮಣಿಕಾ ಶಿಯೋಕಂದ್‌ ಅವರು ಮಿಸ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಇಂಡಿಯಾ-2020 ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ-2020 ರನ್ನರ್ಸ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ-ನಟರಾದ, ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ, ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್‌, ಪುಲ್ಕಿತ್‌ ಸಾಮ್ರಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸಕ ಜೋಡಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಮತ್ತು ಶೇನ್‌ ಪೀಕಾಕ್‌ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

Heartfelt Congrats to our Top 3 Winners at VLCC Femina Miss India 2020 co-powered by @Sephora_India & @RoposoLove! Hats off to you all. @VLCCIndia@colorsTV

Finale Designer - Bhawna Rao

Jewellery Partner - Shobha Shringar

Pageant Stylist - Bharat Gupta

HMU- Bianca Louzado pic.twitter.com/OjoHNNNF35

— Miss India (@feminamissindia) February 10, 2021