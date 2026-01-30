<p>ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಜೀವನವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈನ ಅಂಬತ್ತೂರಿನ ಆನಂದಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹77.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಾರಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.<br><br>ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ, GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಆರೈಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.<br><br>ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ G.R.<strong> </strong>'ಆನಂದ್' ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "GRTಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸೌಕರ್ಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಆನಂದಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.<br><br>GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.<br><br>1964 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದರ ಕರಕುಶಲತೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 65 ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಶೋರೂಮ್ ಹೀಗೆ 66 ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>