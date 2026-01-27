ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್

<p>ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ.<br><br></p>.<p>ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈನ ಮೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹66 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬಯೋಮೀಟರ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಮ್ಮಲ್ನ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ₹26 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಬಾಕ್ಕಂನ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಈಕ್ವಿಟಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.<br><br></p>.<p>ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ G.R.<strong> </strong>'ಆನಂದ್' ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಜಿಆರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಜನರನ್ನು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.<br><br>1964 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದರ ಕರಕುಶಲತೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 65 ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಶೋರೂಮ್ ಹೀಗೆ 66 ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>