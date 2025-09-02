ಸಂಗೀತಾದಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್

<h3>ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ — ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ.</h3><p>ಸಂಗೀತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ: ಅಪ್ರತಿಮ ಮೌಲ್ಯ, ಅಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಣೆ</p><h3>ಸಂಗೀತಾ ತನ್ನ ‘ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.</h3><p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಭಿಯಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾನಿಯಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><h3>ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ?</h3><p><strong>• ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್:</strong> ಸಂಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಬೆಲೆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇಳಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭರವಸೆ — ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>• ಮುಂಬರುವಂತಿಲ್ಲದ ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ:</strong> ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಗೀತಾದ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಮುಂದಿನ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ 70% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತಾ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಫರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬದಲಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ—ಇಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><h3>ಸಂಗೀತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮಾತು:</h3><p>“ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಖರೀದಿಯ ನಂತರ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ—ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಅಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಟೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ನವೀನ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.”</p><h3>ಸಂಗೀತಾ ಕುರಿತು :</h3><p>1974 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಗೀತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರೀಟೇಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನವೀನತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಪ್ರಥಮ ನೀತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>