- ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲೂ ವಂಡರ್‌ಲಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ** ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023–ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಯೂಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಂಡರ್ಲಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 18 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

2005ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವಂಡರ್‌ಲಾ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸಹೊಸ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಂಡರ್‌ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ವಂಡರ್‌ಲಾಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ವಂಡರ್‌ಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 18 ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ವಂಡರ್‌ಲಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ:

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಂಡರ್‌ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಚಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ, ಆಹಾರೋತ್ಸವ, ಡಿಜೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ 11 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

• ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ವಂಡರ್‌ಲಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ, ಏಥರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ: ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸೂಚಕವಾಗಿ, ವಂಡರ್‌ಲಾ 180 ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಉಚಿತ ಊಟ, ಹೈ-ಟೀ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಕರ್‌ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂತಸದ ಸಂದರ್ಭದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಂಡರ್‌ಲಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಕೆ. ಚಿಟ್ಟಿಲಪ್ಪಿಳ್ಳಿ, "ನಮ್ಮ ಈ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವಂಡರ್‌ಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತೇವೆ ಎಂದರು.

ವಂಡರ್‌ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಾನವನವು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 82 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್‌ಫಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಮ್ಯೂಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ 28 ಡ್ರೈ-ಗೇಮ್ಸ್‌, 21 ವಾಟರ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಮತ್ತು 12 ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 61 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈ-ಥ್ರಿಲ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟವರ್, ವಂಡರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಸಿರು ಓಯಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂದರ್ಶಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಂಡರ್‌ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು TRRAIN ರಿಟೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2022-23- ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, IAAPI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ 2022-23 ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ - ನವೀನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೆಯೇ, ಅತ್ಯಂತ ನವೀನ ರೈಡ್‌ಗಾಗಿ.ಕಂಪನಿಯು 9% ARPU ನೇತೃತ್ವದ 19% ಆದಾಯದ CAGR ನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು FY23-28 ನಲ್ಲಿ CAGR ಮತ್ತು FY23-26E ನಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು 13% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

About Wonderla Holidays Ltd:

Wonderla Holidays Limited is India’s largest and most popular amusement park operator. The company currently owns and operates three amusement parks in Kochi, Bengaluru, Hyderabad, and a resort at Bengaluru named ‘Wonderla Resort’. Many of its rides are custom-made and imported from reputed international suppliers, making them unique in India. Wonderla parks have been visited by over 3.9 crores visitors since 2000 making them the most visited amusement parks in India. Wonderla is among the top-ranked amusement parks in India and Asia.

For further information on Wonderla, visit www.wonderla.com

