Budget 2021 - ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಮರೆತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ 2021–22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಬಜೆಟ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ. ಹಣಕಾಸು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಡಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಬಜೆಟ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#Budget2021 is disappointing as it is without a roadmap for accelerating growth & revival of consumer demand. The FM could have been brave but chose to be timid. The nation needed a bold budget & more direct transfers to the weaker sections to revive demand, restart job creation.

‘ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಸತತ 37ನೇ ತಿಂಗಳು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು 1991ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮನೀಷ್ ತಿವಾರಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

FM’s Talkthorn oblivious that growth rate of GDP is in a record 37th month decline.Worst Crisis since 1991.

Except for a National Monetisation Plan - short hand for National Sell out no Central Focus in Budget.

Bottom line-Will not grow economy but sell the family silver.

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 1, 2021