Budget 2022: ಜನಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬಜೆಟ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಜನಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ತಂದಿದೆ:

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್: ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವ್ಯಯದ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ:

ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

This budget brings in new hopes and opportunities for the people. It strengthens the economy; it's full of 'more infrastructure, more investment, more growth and more jobs'. There is also a new provision of green jobs; budget ensures a bright future for youth: PM Modi pic.twitter.com/LaPunJ3csP

— ANI (@ANI) February 1, 2022