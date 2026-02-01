ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessbudget
ADVERTISEMENT

ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಭಾರತದ ನೂತನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪಿಸುವ 2026ರ ಬಜೆಟ್

ಗಿರೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BudgetUnion Budget

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT