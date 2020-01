ಏನಿದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ? ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು 2019–20ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Watch Live: Press Conference by Chief Economic Advisor Dr. KV Subramanian on the Economic Survey

Watch Here: https://t.co/6RIEKnVwDz@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 30, 2020