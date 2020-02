ಯುವಜನತೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘ ಬಜೆಟ್‌ ಭಾಷಣ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆ ಬಜೆಟ್‌ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸಂಸತ್‌ ಭವನದ ಎದುರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸದೃಢ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್‌ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಕುರಿತು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

Rahul Gandhi on Budget: The main issue facing is unemployment. I didn't see any strategic idea that would help our youth get jobs. I saw tactical stuff but no central idea. It describes govt well, lot of repetition,rambling-it is mindset of govt, all talk, but nothing happening. pic.twitter.com/IJv5LdYJsW

— ANI (@ANI) February 1, 2020