Union Budget 2026: ಅಣು ಶಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಇ.ವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಇಂಧನ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ–ಅಣು ಶಕ್ತಿ, ಬಿಇಎಸ್‌ಎಸ್‌, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಟಿಮೊನೆಟ್‌ಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:36 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:36 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
–ಗೌರವ್‌ ಕೇಡಿಯಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟ
Union Budgetenergy sectornuclear powerev batteryUnion Budget-2026

