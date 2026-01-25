ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆ: ಜ.27ಕ್ಕೆ ಅದಾನಿ–ಎಂಬ್ರೇರ್ ಒಪ್ಪಂದ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು (ಎಫ್ಎಎಲ್) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ್ರೇರ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ.ರಾಮ್ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನವರಿ 27ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರೇರ್ ಕಂಪನಿಯು ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಂಬ್ರೇರ್ 150 ಆಸನದವರೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಎಎಲ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>