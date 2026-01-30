ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ – ಆಕಾಸಾ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ಪೂರೈಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕಾಸಾ ಏರ್ ಕಂಪನಿಯು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯು ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಯಲೇಶ್ ಧರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>