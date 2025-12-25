Aviation: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಮಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಎನ್ಎಂಐಎ) ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೇರ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನವು ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ 8.10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ 8.55ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 11.05ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. </p>.<p>ನವಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾರದ ಐದು ದಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಜೆ 4.55ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ 6.55ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ 7.35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು 9.35ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>