ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಹೊಣೆ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: 'ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಕಾಶವೆಂಬಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ. ಅದು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಟಾಟಾ ಅವರ 121ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯು ಈ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಾಭವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮೂಹವು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರಿಸುವಿಕೆ, ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡರೆ, ಉದ್ಯಮವು ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಗತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>