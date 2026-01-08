<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಒಡೆತನದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬೋಯಿಂಗ್ 787–9 ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ (ಲೈನ್ ಫಿಟ್/ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್) ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜನವರಿ 7ರಂದು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಡಿಜಿಸಿಎ) ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಮಾನವು ಎಕಾನಮಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>