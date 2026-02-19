23 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ತೊರೆದ ‘ಮಹಾ’ CM ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡಣವೀಸ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರ ಮಡದಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಮೃತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೌದು ಅಮೃತಾ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಟ್ರೈನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗುವವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ, ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೃತಾ ಅವರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂ.ಡಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೃತಾ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಮೃತಾ, ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಅಮೃತಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>