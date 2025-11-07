ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚೆಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತೊಡಕು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಚೆಕ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ | ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆ | ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಹೋಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ
