ಕ್ಯಾಂಪಾ ಶ್ಯೂರ್: ಅಮಿತಾಭ್ ರಾಯಭಾರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಸಿಪಿಎಲ್) ತನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ‘ಕ್ಯಾಂಪಾ ಶ್ಯೂರ್’ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಂಪಾ ಕೋಲಾವನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ನಿಜವಾದ ಐಕಾನ್. ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಪಿಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೇತನ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>